«Яндекс» рассказал о росте стоимости такси на фоне снегопадов в Москве

Сильнее на цены за такси повлияло увеличение длительности поездок на 25%. «В отдельных районах на окраинах Москвы и Подмосковья время в пути увеличивалось еще сильнее – в полтора-два раза. Водителям требовалось больше времени, чтобы завершить поездку и принять следующий заказ», – говорится в сообщении.