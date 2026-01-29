Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

«Яндекс» рассказал о росте стоимости такси на фоне снегопадов в Москве

Ведомости

Московский снегопад привел к росту цен на такси. Средний чек в непогоду увеличился на 20–25% по сравнению с прошлой неделей, сообщили «Ведомостям» в «Яндекс Go».

Пиковое значение роста до 30% было утром 28 января. 

Сильнее на цены за такси повлияло увеличение длительности поездок на 25%. «В отдельных районах на окраинах Москвы и Подмосковья время в пути увеличивалось еще сильнее – в полтора-два раза. Водителям требовалось больше времени, чтобы завершить поездку и принять следующий заказ», – говорится в сообщении.

Также на одну треть выше средний чек стал из-за автоматического срабатывания повышающего коэффициента, который появляется, если водителей в районе не хватает на все заказы, рассказали в сервисе. 

«Яндекс» в период снегопадов снизил комиссию водителям и предоставил специальные бонусы. На это было выделено около 30 млн руб. с 27 по 29 января.

Утром 28 января высота сугробов в Москве впервые этой зимой достигла полуметра. Это привело к 10-балльным пробкам в вечерний час пик – движение было затруднено в центре, на Садовом кольце, некоторых участках МКАД.

На опорной метеостанции ВДНХ высота сугробов 28 января достигала 52 см, превышая климатическую норму для 28 января (норма – 32 см), сообщал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Снегопад продолжится до конца января.

От Кремля и до окраин: Москву накрыл сильный снегопад
В ночь на 27 января Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад. Он побил суточный рекорд и, по прогнозам синоптиков, может задержаться в регионе до конца рабочей недели. Кадры заснеженной Москвы – в галерее «Ведомостей».
1  / 10

В ночь на 27 января Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад. Он побил суточный рекорд и, по прогнозам синоптиков, может задержаться в регионе до конца рабочей недели. Кадры заснеженной Москвы – в галерее «Ведомостей». / Максим Стулов / Ведомости

