«Яндекс» рассказал о росте стоимости такси на фоне снегопадов в Москве
Московский снегопад привел к росту цен на такси. Средний чек в непогоду увеличился на 20–25% по сравнению с прошлой неделей, сообщили «Ведомостям» в «Яндекс Go».
Пиковое значение роста до 30% было утром 28 января.
Сильнее на цены за такси повлияло увеличение длительности поездок на 25%. «В отдельных районах на окраинах Москвы и Подмосковья время в пути увеличивалось еще сильнее – в полтора-два раза. Водителям требовалось больше времени, чтобы завершить поездку и принять следующий заказ», – говорится в сообщении.
Также на одну треть выше средний чек стал из-за автоматического срабатывания повышающего коэффициента, который появляется, если водителей в районе не хватает на все заказы, рассказали в сервисе.
«Яндекс» в период снегопадов снизил комиссию водителям и предоставил специальные бонусы. На это было выделено около 30 млн руб. с 27 по 29 января.
Утром 28 января высота сугробов в Москве впервые этой зимой достигла полуметра. Это привело к 10-балльным пробкам в вечерний час пик – движение было затруднено в центре, на Садовом кольце, некоторых участках МКАД.
На опорной метеостанции ВДНХ высота сугробов 28 января достигала 52 см, превышая климатическую норму для 28 января (норма – 32 см), сообщал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Снегопад продолжится до конца января.