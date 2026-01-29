Иранский сухогруз терпит бедствие возле Махачкалы
Возле торгового порта Махачкалы терпит крушение иранский сухогруз Caspian shiva. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Сейчас судно село на мель, в трюм поступает вода из поврежденных балластных танков. Причина повреждения не уточняется.
Экипаж производит откачку воды, к месту крушения выдвинулись два буксира. Shot передает, что среди членов экипажа никто не пострадал.
Это второй инцидент с иранскими сухогрузами за последний месяц. 14 января береговые службы Туркмении получили сигнал SOS от иранского сухогруза Rona. МИД Туркмении сообщил, что все 14 человек, находившихся на терпящем бедствие иранском сухогрузе Rona в Каспийском море, были спасены.