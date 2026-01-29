Иранский сухогруз терпит бедствие возле Махачкалы

Это второй инцидент с иранскими сухогрузами за последний месяц. 14 января береговые службы Туркмении получили сигнал SOS от иранского сухогруза Rona. МИД Туркмении сообщил, что все 14 человек, находившихся на терпящем бедствие иранском сухогрузе Rona в Каспийском море, были спасены.