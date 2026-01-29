Газета
«Росатом» поможет Узбекистану в сфере обращения с радиоактивными отходами

Ведомости

«Росатом» и агентство по атомной энергии Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере вывода из эксплуатации радиоактивных отходов и обращения с ними. Об этом сообщили в госкорпорации.

Документ предусматривает экспертную поддержку со стороны России в развитии национальной системы работы с РАО, подготовку профильных специалистов, а также обмен передовыми техническими и научными практиками.

20 июня 2025 г. сообщалось, что «Росатом» ведет переговоры о строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности. На ПМЭФ было подписано соглашение об основных условиях возведения станции мощностью 2 ГВт. Оно предполагает изучение возможности строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с расширением проекта до четырех блоков.

Реакторы такого типа уже используются в России и на зарубежных объектах, включая китайскую АЭС «Тяньвань» и индийскую АЭС «Куданкулам». Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что новая станция может быть размещена на одной площадке с энергоблоками атомной станции малой мощности.

