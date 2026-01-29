ЦРПТ: российский рынок БАД оценивается в 279 млрд рублей

17 ноября 2025 г. аналитическая компания DSM Group посчитала, что продажи БАД за девять месяцев в деньгах увеличилась на 25% до 129,8 млрд руб., а в упаковках – снизилась на 2% до 295,5 млн шт. Увеличение продаж БАДов отмечали и их производители. Так, в компании Ipsum этот показатель за девять месяцев в денежном выражении прибавил 28–32% год к году до 928 млн руб., в натуральном – 18–22% до 639 000 банок за январь – сентябрь 2025 г., сообщил ее представитель.