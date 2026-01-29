Минфин предложил ввести экспортные пошлины на алмазы

Моисеев рассказал 29 января, что Минфин в течение года решит вопрос о закупках алмазов «Алросы» в Гохран. Замминистра отметил, что законом о бюджете закупки предусмотрены. По его словам, «Алроса» существенно сократила издержки и у нее большой запас денег.