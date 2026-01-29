Минфин предложил ввести экспортные пошлины на алмазы
Ведомство готовит проект указа, предлагающий пошлины на экспорт сырых необработанных алмазов. Он будет предусматривать механизм распределения этих алмазов среди огранщиков, сказал он.
«В России практически не потребляются российские бриллианты. Массовый рынок полностью закрыт импортом. Мы хотим ликвидировать эту проблему», – добавил замминистра.
Следить за распределением алмазов между гранильными предприятиями будет специальный центр на базе «Алмазювелирэкспорта». Центр будет проверять, чтобы все закупленные огранщиками камни были огранены либо возвращены как нерентабельные для обработки.