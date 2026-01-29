Газета
Минфин предложил ввести экспортные пошлины на алмазы

Ведомости

Министерство финансов предложило ввести экспортные пошлины на алмазы в рамках поддержки российской гранильной отрасли. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

Ведомство готовит проект указа, предлагающий пошлины на экспорт сырых необработанных алмазов. Он будет предусматривать механизм распределения этих алмазов среди огранщиков, сказал он. 

«В России практически не потребляются российские бриллианты. Массовый рынок полностью закрыт импортом. Мы хотим ликвидировать эту проблему», – добавил замминистра.

Следить за распределением алмазов между гранильными предприятиями будет специальный центр на базе «Алмазювелирэкспорта». Центр будет проверять, чтобы все закупленные огранщиками камни были огранены либо возвращены как нерентабельные для обработки.

Моисеев рассказал 29 января, что Минфин в течение года решит вопрос о закупках алмазов «Алросы» в Гохран. Замминистра отметил, что законом о бюджете закупки предусмотрены. По его словам, «Алроса» существенно сократила издержки и у нее большой запас денег. 

