Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минфин России оценит необходимость закупки алмазов «Алросы» в Гохран

Ведомости

Министерство финансов в течение года решит вопрос о закупках алмазов «Алросы» в Гохран. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев после пресс-конференции в ТАСС, посвященной изменениям ювелирного рынка в РФ.

«Законом о бюджете это предусмотрено, будем закупать или нет, мы будем смотреть по ходу в течение года», – уточнил Моисеев.

По его словам, «Алроса» существенно сократила издержки и у нее большой запас денег. Замминистра выразил мнение, что сейчас необходимости в поддержке алмазодобывающей компании нет.

23 декабря 2025 г. правительство Якутии объявило, что «Алроса» целиком выполнила план по алмазодобыче на прошлый год. Ожидаемый объем алмазодобычи составляет 29,7 млн карат. На следующий день генеральный директор компании Павел Маринычев сообщил о планах добыть 25-26 млн каратов алмазов в 2026 г. 

«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания. Ее добывающие активы располагаются в Якутии и Архангельской области, где компания разрабатывает более 20 коренных и россыпных месторождений алмазов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте