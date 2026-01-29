Минфин России оценит необходимость закупки алмазов «Алросы» в Гохран

23 декабря 2025 г. правительство Якутии объявило, что «Алроса» целиком выполнила план по алмазодобыче на прошлый год. Ожидаемый объем алмазодобычи составляет 29,7 млн карат. На следующий день генеральный директор компании Павел Маринычев сообщил о планах добыть 25-26 млн каратов алмазов в 2026 г.