Минфин России оценит необходимость закупки алмазов «Алросы» в Гохран
Министерство финансов в течение года решит вопрос о закупках алмазов «Алросы» в Гохран. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев после пресс-конференции в ТАСС, посвященной изменениям ювелирного рынка в РФ.
«Законом о бюджете это предусмотрено, будем закупать или нет, мы будем смотреть по ходу в течение года», – уточнил Моисеев.
По его словам, «Алроса» существенно сократила издержки и у нее большой запас денег. Замминистра выразил мнение, что сейчас необходимости в поддержке алмазодобывающей компании нет.
«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания. Ее добывающие активы располагаются в Якутии и Архангельской области, где компания разрабатывает более 20 коренных и россыпных месторождений алмазов.