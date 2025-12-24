«Алроса» прогнозирует снижение добычи на 14% в 2026 году
Прогнозируемый объем алмазодобычи в 2025 г. составляет 29,7 млн карат. Так, в следующем году производство снизится на 14%.
Маринычев указал, что этот год и несколько последующих лет будут минимальными с точки зрения производства и добычи в мире. Ряд предприятий сокращает добычу, чтобы отрегулировать спрос и предложение.
«На следующий год мы запланировали примерно 25-26 млн карат добычи. Опять-таки, не из-за того, что мы не можем добывать больше, а для того, чтобы правильно регулировать спрос и правильно регулировать остатки мировые по алмазам», – уточнил гендиректор «Алросы».
Он добавил, что вернуться к показателям в 29-30 млн карат планируется, когда «рынок отрегулируется».
23 декабря правительство Якутии сообщило, что «Алроса» целиком выполнила план по алмазодобыче на 2025 г. В 2026 г. компания намерена сосредоточиться на формировании долгосрочной устойчивости, усилении технологического лидерства и подготовке к новому циклу роста мирового алмазного рынка.
«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания. Ее добывающие активы находятся в Якутии и Архангельской области, где компания разрабатывает более 20 коренных и россыпных месторождений алмазов.