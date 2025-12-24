Газета
«Алроса» прогнозирует снижение добычи на 14% в 2026 году

Ведомости

«Алроса» в 2026 г. планирует добыть 25-26 млн каратов алмазов. Об этом заявил «России 24» генеральный директор алмазодобывающей компании Павел Маринычев.

Прогнозируемый объем алмазодобычи в 2025 г. составляет 29,7 млн карат. Так, в следующем году производство снизится на 14%.

Маринычев указал, что этот год и несколько последующих лет будут минимальными с точки зрения производства и добычи в мире. Ряд предприятий сокращает добычу, чтобы отрегулировать спрос и предложение.

«На следующий год мы запланировали примерно 25-26 млн карат добычи. Опять-таки, не из-за того, что мы не можем добывать больше, а для того, чтобы правильно регулировать спрос и правильно регулировать остатки мировые по алмазам», – уточнил гендиректор «Алросы».

«Алроса»: мировых запасов алмазов хватит на 20 лет

Бизнес / Промышленность

Он добавил, что вернуться к показателям в 29-30 млн карат планируется, когда «рынок отрегулируется».

23 декабря правительство Якутии сообщило, что «Алроса» целиком выполнила план по алмазодобыче на 2025 г. В 2026 г. компания намерена сосредоточиться на формировании долгосрочной устойчивости, усилении технологического лидерства и подготовке к новому циклу роста мирового алмазного рынка.

«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания. Ее добывающие активы находятся в Якутии и Архангельской области, где компания разрабатывает более 20 коренных и россыпных месторождений алмазов.

