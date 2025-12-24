«Алроса» прогнозирует снижение добычи на 14% в 2026 году

«На следующий год мы запланировали примерно 25-26 млн карат добычи. Опять-таки, не из-за того, что мы не можем добывать больше, а для того, чтобы правильно регулировать спрос и правильно регулировать остатки мировые по алмазам», – уточнил гендиректор «Алросы».