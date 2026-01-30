Wildberries анонсировала льготы для российских производителей обуви
Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) при поддержке Министерства промышленности и торговли в феврале 2026 г. запустит программу по поддержке производителей товаров легкой промышленности России.
На первом этапе поддержка будет оказана российским производителям обуви. Сейчас прорабатываются правила их участия в программе. Инициатива не затронет продавцов, которые перепродают товары.
Программой предусмотрены сниженные комиссии при продаже товаров на Wildberries, уменьшение затрат на хранение продукции и другие инструменты, способствующие развитию бизнеса предпринимателей и расширению их возможностей.
Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов назвал целью программы повысить доступность качественной продукции страны и показать потребителям ее разнообразие. Он выразил уверенность, что это позитивно повлияет на системное развитие отрасли, укрепление производственного потенциала в России и повышение конкурентоспособности отечественных брендов.
29 января министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что доля российских товаров на рынке легкой промышленности страны должна составить 65% к 2036 г. Сейчас отечественная продукция занимает 45% внутреннего рынка.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что для развития легкой промышленности нужно опираться на опыт поддержки сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. В этой отрасли в начале 2000-х гг. 80% продукции составлял импорт. Сейчас экспорт достигает более $40 млрд.