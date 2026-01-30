Wildberries анонсировала льготы для российских производителей обуви

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что для развития легкой промышленности нужно опираться на опыт поддержки сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. В этой отрасли в начале 2000-х гг. 80% продукции составлял импорт. Сейчас экспорт достигает более $40 млрд.