Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Wildberries анонсировала льготы для российских производителей обуви

Ведомости

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) при поддержке Министерства промышленности и торговли в феврале 2026 г. запустит программу по поддержке производителей товаров легкой промышленности России.

На первом этапе поддержка будет оказана российским производителям обуви. Сейчас прорабатываются правила их участия в программе. Инициатива не затронет продавцов, которые перепродают товары.

Программой предусмотрены сниженные комиссии при продаже товаров на Wildberries, уменьшение затрат на хранение продукции и другие инструменты, способствующие развитию бизнеса предпринимателей и расширению их возможностей.

Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов назвал целью программы повысить доступность качественной продукции страны и показать потребителям ее разнообразие. Он выразил уверенность, что это позитивно повлияет на системное развитие отрасли, укрепление производственного потенциала в России и повышение конкурентоспособности отечественных брендов.

29 января министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что доля российских товаров на рынке легкой промышленности страны должна составить 65% к 2036 г. Сейчас отечественная продукция занимает 45% внутреннего рынка.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что для развития легкой промышленности нужно опираться на опыт поддержки сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. В этой отрасли в начале 2000-х гг. 80% продукции составлял импорт. Сейчас экспорт достигает более $40 млрд.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь