Россия экспортировала около 80 млн тонн продовольствия в 2025 году
Россия экспортировала около 80 млн т продовольствия по итогам 2025 г. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью телеканалу «Россия 24».
Объем экспорта продовольствия из России может достичь $41,5 млрд по итогам прошлого года, $19 млрд из которых – экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, сообщила министр.
Показатель экспорта в 80 млн т оказался «несколько меньше, чем было в 2024 г.», уточнила она. «Но опять же, это связано с определенными экономическими вопросами и с ликвидностью», – сказала Лут.
27 января Лут рассказала, что Россия стала лидером по экспорту минеральных удобрений в 2025 г. – за год страна поставила 43 млн т продукции на зарубежные рынки. Основными рынками стали Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Северная Америка и Африка.