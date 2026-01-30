Le Monde: токсины в смесях Nestle выявили до первых отзывов продукции
«Nestle знала о наличии токсина цереулида в детских смесях, произведенных в Нидерландах, еще в конце ноября, примерно за 10 дней до первого отзыва продукции», – говорится в сообщении.
Высокопоставленный источник рассказал французскому изданию, что масло, обогащенное арахидоновой кислотой (АРА), которое стало причиной загрязнения, было выявлено Nestle 10 декабря. Компания отрицает это, утверждая, что ARA было обнаружен только 23 декабря.
Французская радиостанция RMC сообщила 23 января, что во Франции расследуют смерти двух младенцев, которые могли произойти из-за детской смеси Nestle. Первый смертельный случай зарегистрировали 23 декабря 2025 г., второй младенец умер 8 января.
6 января ООО «Нестле Россия» объявило об отзыве ограниченного количества детского питания в России. Решение было принято в качестве меры предосторожности из-за наличия токсина цереулида (арахидоновой кислоты) в сырье, предоставленном внешним поставщиком.