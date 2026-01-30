Bosch сократит 20 000 рабочих мест на фоне падения прибыли
Немецкий промышленный концерн Bosch подтвердил намерение сократить 20 000 рабочих мест после того, как прибыль компании за прошлый год уменьшилась почти вдвое. Об этом сообщает Politico.
Генеральный директор Bosch Стефан Хартунг заявил, что экономическая ситуация напрямую отразилась на результатах компании, назвав 2025 г. «сложным, а в некоторых случаях и болезненным».
Politico отмечает, что решение Bosch отражает усиливающееся давление на производственный сектор Германии и подогревает требования к властям в Берлине активнее искать выход из кризиса.
Согласно официальным данным, опубликованным 30 января, уровень безработицы в Германии вырос до 6,6% – максимума за 12 лет. Число безработных в январе превысило 3 млн человек.
30 января МИД РФ сообщал, что страны ЕС потеряли от прекращения связей с Россией 1,5 трлн евро. Об этом заявлял заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.