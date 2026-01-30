МИД: страны ЕС потеряли от прекращения связей с Россией 1,5 трлн евро
Страны Евросоюза потеряли 1,5 трлн евро из-за «свертывания» экономических связей с Россией. С такой оценкой выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«Потери от свертывания экономических связей с Россией [со стороны ЕС] составляют, по самым скромным прикидкам, 1,5 трлн [евро]», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Прошлые оценки МИД РФ в декабре 2025 г. составляли 1,6 трлн евро. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что несмотря на «беспрецедентное давление» Запада, российская экономика сохранила устойчивость и продемонстрировала рост.
ЕС продолжает введение новых пакетов антироссийских санкций. В октябре прошлого года объединение утвердило 19-й пакет санкций, нацеленный на российскую энергетическую инфраструктуру. Он предусматривает запрет на закупки СПГ, который вводится поэтапно: краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, долгосрочные – с 1 января 2027 г.
29 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз намерен принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля 2026 г., в четвертую годовщину начала российской спецоперации.