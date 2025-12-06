МИД РФ оценил ущерб экономике ЕС от антироссийских санкций в 1,6 трлн евро

В ведомстве отметили, что, несмотря на «беспрецедентное давление» Запада, российская экономика сохранила устойчивость и продемонстрировала рост, тогда как односторонние ограничения нанесли серьезный урон самим инициаторам санкций. «Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022–2025 гг. понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро», – указали в министерстве.