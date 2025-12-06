МИД РФ оценил ущерб экономике ЕС от антироссийских санкций в 1,6 трлн евро
Экономические потери стран Евросоюза от антироссийских санкций, введенных в 2022–2025 гг., достигли 1,6 трлн евро. Такие данные привел МИД России в заявлении, приуроченном к заседанию Генассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.
В ведомстве отметили, что, несмотря на «беспрецедентное давление» Запада, российская экономика сохранила устойчивость и продемонстрировала рост, тогда как односторонние ограничения нанесли серьезный урон самим инициаторам санкций. «Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022–2025 гг. понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро», – указали в министерстве.
МИД охарактеризовал односторонние принудительные меры как препятствие формированию справедливого полицентричного миропорядка и один из ключевых инструментов «неоколониальной политики коллективного Запада». По версии ведомства, цель таких мер – удержать доминирование, лишить государства мирового большинства права на самостоятельный политический выбор и сдержать их технологическое и промышленное развитие.
Со ссылкой на оценки ООН МИД подчеркнул, что санкционная политика создает системные риски для мировой экономики: усиливает энергопроблемы, подрывает продовольственную безопасность, увеличивает долговую нагрузку и снижает доверие к международной финансовой системе. Особую обеспокоенность вызывают попытки экспроприации суверенных активов центральных банков и риски для свободы судоходства.
23 октября ЕС опубликовал 19-й пакет санкций, нацеленный на российскую энергетическую инфраструктуру. Он предусматривает ограничения на импорт СПГ, а также транзакции с крупнейшими нефтяными компаниями России. Запрет на закупки СПГ вводится поэтапно: краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, долгосрочные – с 1 января 2027 г.