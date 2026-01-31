В Москве зафиксировали самую низкую продажу водки в 2025 году
Меньше всего покупали водку в 2025 г. в Москве. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики, с которыми ознакомилось агентство.
В общих продажах алкоголя по региону в прошлом году доля водки в Москве составила меньше четверти (23,8%, 4,5 млн декалитров).
По этому показателю за столицей идут Санкт-Петербург (23,9%, 2,5 млн декалитров), Севастополь (28,5%, 277 000 декалитров), Краснодарский край (28,9%, 2,4 млн декалитров).
Замыкает список Подмосковье, где доли продажи водки в общих продажах алкоголя составили около 30% (6 млн декалитров).
В декалитрах меньше всего водку покупали в Чечне (619 декалитров), Ингушетии (20 900), Ненецком (33 600) и Чукотском (43 300) автономных округах.
Агентство отмечает, что доля водки в статистических данных представлена в соотношении с общим объемом продаж алкогольной продукции в регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.
Продажи пива в розницу в России упали на 17% в 2025 г. При этом продажи сидра, пуаре и медовухи выросли на 5% по сравнению с 2024 г.