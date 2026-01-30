Продажи пива в розницу в России упали на 17% в 2025 году

Производство сидра в РФ в 2025 г. выросло на 27,8% к предыдущему году. За 12 месяцев в стране выпустили 13,48 млн дал этого напитка. Таким образом, он стал самой быстрорастущей категорией среди всей слабоалкогольной продукции. Вместе с тем, производство водки в России в 2025 г. упало относительно 2024 г. на 4,2% и достигло 79,3 млн дал, коньяка – на 13,3% до 8,37 млн дал. Выпуск виноградных вин вырос на 13,6% и составил 36,98 млн дал.