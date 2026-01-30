Продажи пива в розницу в России упали на 17% в 2025 году
Розничные продажи пива в России в 2025 г. сократились почти на 17%. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
Общий объем реализации пива и пивных напитков составил 702,594 млн декалитров, что на 15,7% меньше показателя 2024 г. Продажи пива снизились на 16,7% (до 607,058 млн декалитров), пивных напитков – на 8,3% (до 95,536 млн декалитров).
При этом продажи сидра, пуаре и медовухи выросли на 5%, достигнув 13,064 млн декалитров.
Производство пива и пивных напитков в 2025 г. уменьшилось на 0,8%, составив 900,987 млн декалитров. Выпуск сидра, пуаре и медовухи, напротив, увеличился на 23% – до 17,692 млн декалитров.
Производство сидра в РФ в 2025 г. выросло на 27,8% к предыдущему году. За 12 месяцев в стране выпустили 13,48 млн дал этого напитка. Таким образом, он стал самой быстрорастущей категорией среди всей слабоалкогольной продукции. Вместе с тем, производство водки в России в 2025 г. упало относительно 2024 г. на 4,2% и достигло 79,3 млн дал, коньяка – на 13,3% до 8,37 млн дал. Выпуск виноградных вин вырос на 13,6% и составил 36,98 млн дал.