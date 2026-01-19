Производство водки в России сократилось за год на 4,2%
Производство водки в России в 2025 г. снизилось относительно 2024 г. на 4,2% и достигло 79,3 млн дал, коньяка – на 13,3% до 8,37 млн дал. Выпуск виноградных вин вырос на 13,6% и составил 36,98 млн дал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
В целом производство алкогольной продукции по итогам прошлого года (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилось на 5,3% и составило 178,3 млн дал, в частности спиртных напитков крепостью выше 9% – на 2,8%, до 117,6 млн дал. Производство ликеро-водочных изделий выросло на 8,1% до 19,6 млн дал, выпуск слабоалкогольной продукции сократился на 85,1% до 1,5 млн дал.
Производство игристых вин за год увеличилось на 7,7% и достигло 18,97 млн дал, ликерных вин – на 12,7% до 1,3 млн дал. Выпуск виноградосодержащих напитков без этилового спирта упал на 70,5% и составил 59 000 дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом – на 45,9% до 25 500 дал, плодовой алкогольной продукции – на 67,5% до 1,9 млн дал.
15 декабря 2025 г. Росалкогольтабакконтроль сообщил, что за 11 месяцев прошлого года продажи алкоголя в России (кроме пива, пивной продукции, сидра, пуаре и медовухи) упали на 9,8% год к году до 181,9 млн дал. Продажи спиртных напитков крепостью более 9% в рознице выросли с 103,7 млн дал в 2023 г. до 107,4 млн дал в 2025 г. За год реализация продукции в этом сегменте снизилась на 1%.
В декабре президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии новой стратегии развития здравоохранения до 2030 г. В ней говорится, что потребление алкоголя в стране к 2030 г. должно снизиться почти на 7% до 7,8 литра этанола на человека. В 2024 г. этот показатель составлял 8,36 литра этанола на человека.