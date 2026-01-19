Производство водки в России сократилось за год на 4,2%

15 декабря 2025 г. Росалкогольтабакконтроль сообщил, что за 11 месяцев прошлого года продажи алкоголя в России (кроме пива, пивной продукции, сидра, пуаре и медовухи) упали на 9,8% год к году до 181,9 млн дал. Продажи спиртных напитков крепостью более 9% в рознице выросли с 103,7 млн дал в 2023 г. до 107,4 млн дал в 2025 г. За год реализация продукции в этом сегменте снизилась на 1%.