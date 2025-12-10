Потребление россиянами алкоголя должно снизиться на 7% к 2030 году

Потребление алкоголя в России к 2030 г. должно сократиться почти на 7% до 7,8 литра этанола на человека. В 2024 г. этот показатель составлял 8,36 литра этанола на человека. Об этом говорится в новой стратегии развития здравоохранения до 2030 г. Указ о ее принятии подписал президент Владимир Путин.