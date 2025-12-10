Потребление россиянами алкоголя должно снизиться на 7% к 2030 году

Потребление россиянами алкоголя должно снизиться на 7% к 2030 годуЭта и другие цели обозначены в новой стратегии развития здравоохранения
Потребление алкоголя в России к 2030 г. должно сократиться почти на 7% до 7,8 литра этанола на человека. В 2024 г. этот показатель составлял 8,36 литра этанола на человека. Об этом говорится в новой стратегии развития здравоохранения до 2030 г. Указ о ее принятии подписал президент Владимир Путин.
В числе наиболее значимых вызовов нацбезопасности в сфере охраны здоровья россиян в документе выделены следующие:
старение населения трудоспособного возраста;
необходимость увеличения доступности медпомощи и уровня удовлетворенности ею населения;
необходимость обеспечения технологического суверенитета в сфере здравоохранения за счет производства отечественных лекарств и медизделий, а также развития современных медицинских технологий.
Что вошло в новую стратегию
Всего же перечень угроз насчитывает девять пунктов. В их числе, например, риски появления новых инфекций, развития пандемий и биологических угроз; распространения устойчивости патогенов к лекарствам. Помимо этого, в списке отмечается несоответствие числа врачей определенных специальностей текущим потребностям населения в них.
Отдельно выделены киберугрозы, в т.ч. кибератаки на информсистемы больниц и органов управления здравоохранением, а также риски нарушения конфиденциальности медицинской информации и персональных данных.
В стратегии рассматривается комплекс задач, касающихся качества оказания медицинской помощи и увеличения продолжительности жизни россиян, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Это, в частности, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, борьба с устойчивостью к антибиотикам и снижение потребления алкоголя.
Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, например, к 2030 г. должна вырасти до 13,6%. В 2024 г., по данным Минздрава, – 9,7%.
В документе поднимается и вопрос кадрового дефицита, который остается актуальным несмотря на решения, принимающиеся на законодательном уровне (выпускники медвузов должны будут отработать в государственных больницах до трех лет — срок будет зависеть от специальности. – «Ведомости»), добавил Леонов.
Какие ожидаются результаты
В частности, среди ожидаемых результатов от реализации стратегии перечислены следующие: число врачей, занятых в сегменте государственного здравоохранения, к 2030 г. должно вырасти до 43,46 человека на 10 000 населения. А среднего медицинского персонала – до 85,12 человека на 10 000 населения.
По итогам 2024 г. дефицит врачей в первичном звене достиг 23 000 человек, а среднего медперсонала – 75 000. Об этом сообщала в марте 2025 г. на пленарном заседании Госдумы заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова. По ее словам, в 2024 г. отток врачей наблюдался в 25 регионах, среднего персонала – в 57 субъектах.
В документе уделяется внимание и повышению рождаемости в России. Согласно тексту стратегии, в планах – расширить сеть женских консультаций, кабинетов психологической помощи женщинам, в том числе находящимся в ситуации репродуктивного выбора. А также расширить охват мужчин и женщин «мероприятиями по сохранению репродуктивного здоровья», включая комплексную диспансеризацию. Отдельный блок задач стратегии связан с развитием медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для участников спецоперации.
Еще одним направлением стратегии стало достижение технологического суверенитета в сфере здравоохранения, говорит Леонов. Предполагается, что к 2030 г. доля произведенных в России лекарств вырастет до 90% от общего объема препаратов, включенных в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, следует из документа. Достижение этих показателей позволит обеспечить лекарственную безопасность страны, подчеркнул депутат.
Доля медицинских изделий, произведенных на территории РФ, к 2030 г., согласно тексту стратегии, увеличится до 40%. При этом доля имплантируемых в организм человека медизделий российского производства вырастет до 19,5%.
В России также будут развивать:
биопечать и технологии для активного долголетия;
молекулярно-генетические методы прогнозирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний;
новые методы регенеративной медицины, в т.ч. с применением клеточных технологий и технологий тканевой инженерии;
технологии генетического редактирования и предиктивной генетики;
персонализированную фармакотерапию, включая фармакогенетические подходы, таргетную терапию и индивидуально изготовленные лекарства, а также биомедицинские клеточные продукты;
киберпротезирование и человеко-машинные интерфейсы на основе нейротехнологий;
биогибридные и бионические технологии;
когнитивные и нейрокогнитивные технологии;
технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Чем будет полезна новая единая цифровая платформа
Как следует из текста стратегии, в стране также будет внедрена единая цифровая платформа по управлению здоровьем. В ней будут использоваться цифровые профили человека. Система позволит перейти на цифровой документооборот. На платформе также будут доступны сервисы, работающие с применением (ИИ)
Как пояснил Леонов, эта платформа создается в том числе для граждан, которым требуется постоянное наблюдение врача. Ее внедрение позволит россиянам самостоятельно заносить в специальную систему основные показатели здоровья – например, данные об артериальном давлении и уровне глюкозы в крови, уточнил депутат. При помощи ИИ можно будет отслеживать изменения этих параметров и предотвращать развитие угрожающих жизни пациента состояний. О таких рисках система автоматически предупредит врача, пояснил Леонов.
Правительство должно утвердить план мероприятий для реализации стратегии в течение полугода.