Мурашко: в России сейчас разрабатывают три вакцины от туберкулеза
В России идет работа над созданием трех вакцин против туберкулеза. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с руководителями дипломатических представительств арабских государств в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.
По его словам, одна из вакцин уже завершает второй этап клинических исследований. «Мы считаем, что сотрудничество в этом направлении по профилактике и лечению туберкулеза весьма перспективно», – сказал он (цитата по ТАСС).
Мурашко напомнил, что до этого в России фиксировалась значительная нагрузка на систему здравоохранения из-за туберкулеза. Однако сейчас Всемирная организация здравоохранения исключила РФ из списка стран с высоким уровнем распространения заболевания.
В октябре 2024 г. министр сообщал, что смертность от туберкулеза в России снизилась в шесть раз за последние 20 лет. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость в стране уменьшается уже на протяжении десятилетия.