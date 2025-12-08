Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мурашко: в России сейчас разрабатывают три вакцины от туберкулеза

Ведомости

В России идет работа над созданием трех вакцин против туберкулеза. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с руководителями дипломатических представительств арабских государств в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

По его словам, одна из вакцин уже завершает второй этап клинических исследований. «Мы считаем, что сотрудничество в этом направлении по профилактике и лечению туберкулеза весьма перспективно», – сказал он (цитата по ТАСС).

Мурашко напомнил, что до этого в России фиксировалась значительная нагрузка на систему здравоохранения из-за туберкулеза. Однако сейчас Всемирная организация здравоохранения исключила РФ из списка стран с высоким уровнем распространения заболевания.

В октябре 2024 г. министр сообщал, что смертность от туберкулеза в России снизилась в шесть раз за последние 20 лет. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость в стране уменьшается уже на протяжении десятилетия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь