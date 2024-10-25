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Мурашко: смертность от туберкулеза снизилась в России в шесть раз за 20 лет

Ведомости

Реализация государственных программ по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями позволила в шесть раз снизить смертность от них в России за 20 лет. Заболеваемость туберкулезом за этот период снизилась в три раза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В настоящее время показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза находятся на исторических минимумах за весь период наблюдения», – уточнил Мурашко (цитата по ТАСС).

В 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила Россию из списка стран с высоким бременем туберкулеза. По данным Роспотребнадзора, в России на протяжении 10 лет наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом. При этом заболевание по-прежнему остается серьезной проблемой для отечественного здравоохранения. В 2023 г. в стране от туберкулеза были вакцинированы более 1 млн новорожденных.

Туберкулез – это социально значимое заболевание. Его возбудителем являются микобактерии группы Mycobacterium tuberculosis, чаще всего они поражают легкие. Наиболее распространенным способом передачи инфекции является воздушно-капельный путь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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