Мурашко: смертность от туберкулеза снизилась в России в шесть раз за 20 лет
Реализация государственных программ по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями позволила в шесть раз снизить смертность от них в России за 20 лет. Заболеваемость туберкулезом за этот период снизилась в три раза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В настоящее время показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза находятся на исторических минимумах за весь период наблюдения», – уточнил Мурашко (цитата по ТАСС).
В 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила Россию из списка стран с высоким бременем туберкулеза. По данным Роспотребнадзора, в России на протяжении 10 лет наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом. При этом заболевание по-прежнему остается серьезной проблемой для отечественного здравоохранения. В 2023 г. в стране от туберкулеза были вакцинированы более 1 млн новорожденных.
Туберкулез – это социально значимое заболевание. Его возбудителем являются микобактерии группы Mycobacterium tuberculosis, чаще всего они поражают легкие. Наиболее распространенным способом передачи инфекции является воздушно-капельный путь.