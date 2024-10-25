Мурашко: смертность от туберкулеза снизилась в России в шесть раз за 20 лет

Реализация государственных программ по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями позволила в шесть раз снизить смертность от них в России за 20 лет. Заболеваемость туберкулезом за этот период снизилась в три раза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.