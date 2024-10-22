Заболеваемость коронавирусом с 14 по 20 октября снизилась на 15,5%
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с 14 по 20 октября на 100 000 населения составил 16,9, что ниже уровня прошедшей недели на 15,5%. Об этом «Ведомостям» сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
Количество госпитализаций за неделю составило 2142 человека, снизившись по сравнению с прошлой неделей на 8,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 34 субъектах России, в том числе в 20 регионах зафиксировано увеличение более, чем в среднем по России.
По данным оперштаба, выздоровели 27 519 человек, что на 19,4% меньше по сравнению с прошлой неделей. Увеличение заболеваемости отмечено в 25 субъектах РФ, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по стране. За прошедшую неделю умерли 45 человек.
Неделей ранее, с 7 по 13 октября, с коронавирусом были госпитализированы 2334 человека. Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 регионах, в том числе в 16 субъектах рост более, чем в среднем по России.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом падает четвертую неделю подряд. В России зафиксировано 24 700 случаев COVID, что на 15,5% ниже, чем на прошедшей неделе. На территории страны доминирующим вариантом остается линия JN.1. Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 – XEC, в общей сложности обнаружено 20 случаев.