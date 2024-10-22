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Заболеваемость коронавирусом с 14 по 20 октября снизилась на 15,5%

Ведомости

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с 14 по 20 октября на 100 000 населения составил 16,9, что ниже уровня прошедшей недели на 15,5%. Об этом «Ведомостям» сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Количество госпитализаций за неделю составило 2142 человека, снизившись по сравнению с прошлой неделей на 8,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 34 субъектах России, в том числе в 20 регионах зафиксировано увеличение более, чем в среднем по России.

По данным оперштаба, выздоровели 27 519 человек, что на 19,4% меньше по сравнению с прошлой неделей. Увеличение заболеваемости отмечено в 25 субъектах РФ, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по стране. За прошедшую неделю умерли 45 человек.

Неделей ранее, с 7 по 13 октября, с коронавирусом были госпитализированы 2334 человека. Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 регионах, в том числе в 16 субъектах рост более, чем в среднем по России.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом падает четвертую неделю подряд. В России зафиксировано 24 700 случаев COVID, что на 15,5% ниже, чем на прошедшей неделе. На территории страны доминирующим вариантом остается линия JN.1. Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 – XEC, в общей сложности обнаружено 20 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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