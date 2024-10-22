Заболеваемость коронавирусом с 14 по 20 октября снизилась на 15,5%

По данным оперштаба, выздоровели 27 519 человек, что на 19,4% меньше по сравнению с прошлой неделей. Увеличение заболеваемости отмечено в 25 субъектах РФ, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по стране. За прошедшую неделю умерли 45 человек.