Число госпитализированных пациентов с COVID-19 снизилось на 4,7% за неделю

Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 регионах, в том числе в 16 субъектах рост более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости на 100 000 человек составил 20 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,4%. Рост заболеваемости отмечен в 25 субъектах.