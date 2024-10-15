Число госпитализированных пациентов с COVID-19 снизилось на 4,7% за неделю
В России с 7 по 13 октября с коронавирусом были госпитализированы 2334 человека, что ниже по сравнению с прошлой неделей на 4,7%. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 регионах, в том числе в 16 субъектах рост более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости на 100 000 человек составил 20 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,4%. Рост заболеваемости отмечен в 25 субъектах.
В течение недели выздоровели 34 127 человек, что на 4,1% ниже показателя предыдущей недели.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ковидом падает уже третью неделю подряд. С 7 по 13 октября было зарегистрировано 29 000 случаев (снижение на 11,4% относительно прошлой недели).
В конце сентября Роспотребнадзор сообщал о первых в России случаях заражения новым вариантом коронавируса XEC. Двое заболевших были выявлены в Ростовской области и Республике Башкортостан. Симптомы XEC «классические» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль, пояснили в ведомстве.