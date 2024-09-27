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/ Общество

В России распространяется новый вариант коронавируса XEC

Его обнаружили уже в 29 странах
Савелий Максимцев
Максим Стулов / Ведомости

XEC – это вариант, образованный комбинацией субвариантов FLiRT омикрона: KS.1.1 и KP.3.3. Учитывая, что новый вариант относится к линии омикрон, каких-либо отличий по диагностике, клинической картине, заразности и лечению нет, рассказал «Ведомостям» заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Симптомы XEC «классические» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль, отмечают в Роспотребнадзоре.

Всемирная организация здравоохранения еще не опубликовала информацию о XEC, но наличие заболевших этим вариантом коронавируса уже подтвердили США, Великобритания, Словения, Бельгия, Нидерланды, Тайвань, Франция, Израиль, Швеция, Ирландия, Канада, Испания, Дания. Случаи инфицирования XEC были обнаружены в 29 странах, следует из данных проекта Outbreak.info (обрабатывает информацию из международной базы данных геномного секвенирования вируса GISAID).

Вариант XEC наиболее распространен в Европе. Чаще всего его выявляют во Франции (21% от всех секвенированных образцов), Германии (15%) и Великобритании (8%), сообщает Роспотребнадзор. Всего в мире, по данным Outbreak.info, зарегистрировано 633 случая.

По словам эпидемиолога Василия Власова, вероятность массовой вспышки заболевания пока трудно оценить. «Этот вариант [коронавируса] начал циркулировать недавно, у него не было возможности себя проявить. Так что будем наблюдать», – уточнил Власов в разговоре с «Ведомостями».

Разработанные ранее вакцины и противовирусные средства должны эффективно действовать и против нового варианта коронавируса, считают Вознесенский и Власов.

Роспотребнадзор, в свою очередь, призвал соблюдать стандартные меры профилактики: использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми и проветривать помещения.

По данным информационного портала «Объясняем.рф», за неделю с 16 по 22 сентября в России количество заболевших коронавирусом выросло на 11,4% по сравнению с предыдущей неделей (36 255 человек). Госпитализировано 2353 человека, умерло 27 человек. При этом, по данным Роспотребнадзора, доминирующим в России остается штамм омикрон, включающий варианты FLiRT, на долю которых приходится почти треть случаев.

Впрочем, директор Института генетики при Университетском колледже Лондона профессор Франсуа Баллу считает, что XEC может стать доминирующим субвариантом коронавируса в течение зимы. Его слова приводит некоммерческая организация Science Media Centre.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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