В России распространяется новый вариант коронавируса XEC

По данным информационного портала «Объясняем.рф», за неделю с 16 по 22 сентября в России количество заболевших коронавирусом выросло на 11,4% по сравнению с предыдущей неделей (36 255 человек). Госпитализировано 2353 человека, умерло 27 человек. При этом, по данным Роспотребнадзора, доминирующим в России остается штамм омикрон, включающий варианты FLiRT, на долю которых приходится почти треть случаев.