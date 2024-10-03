В Москве не выявили новый штамм COVID-19 XEC в сентябре

Ракова добавила, что эпидемиологическая ситуация в столице полностью соответствует сезону. По последним данным, которые привела вице-мэр, сейчас среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (68%) и COVID-19 (27%), другие вирусы занимают в структуре менее 10%. Она также отметила, что пациенты с коронавирусом достаточно быстро идут на поправку, болезнь зачастую проходит легко и без осложнений.