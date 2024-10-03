В Москве не выявили новый штамм COVID-19 XEC в сентябре
В сентябре среди жителей Москвы не выявили случаев инфицирования новым штаммом коронавируса XEC, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
«Самым распространенным штаммом COVID-19 в Москве продолжает быть FLIRT. А новый штамм XEC не обнаружен. Стоит отметить, что именно он на сегодняшний день является вторым по распространенности в странах Европы и встречается у 12% заболевших», – сказала она.
Ракова добавила, что эпидемиологическая ситуация в столице полностью соответствует сезону. По последним данным, которые привела вице-мэр, сейчас среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (68%) и COVID-19 (27%), другие вирусы занимают в структуре менее 10%. Она также отметила, что пациенты с коронавирусом достаточно быстро идут на поправку, болезнь зачастую проходит легко и без осложнений.
В конце сентября Роспотребнадзор сообщал о первых в России случаях заражения новым вариантом коронавируса XEC. Двое заболевших были выявлены в Ростовской области и Республике Башкортостан. Симптомы XEC «классические» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль, пояснили в ведомстве. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что разработанные ранее вакцины и противовирусные средства должны эффективно действовать и против нового варианта коронавируса.