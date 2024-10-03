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В Москве не выявили новый штамм COVID-19 XEC в сентябре

Ведомости

В сентябре среди жителей Москвы не выявили случаев инфицирования новым штаммом коронавируса XEC, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«Самым распространенным штаммом COVID-19 в Москве продолжает быть FLIRT. А новый штамм XEC не обнаружен. Стоит отметить, что именно он на сегодняшний день является вторым по распространенности в странах Европы и встречается у 12% заболевших», – сказала она.

Ракова добавила, что эпидемиологическая ситуация в столице полностью соответствует сезону. По последним данным, которые привела вице-мэр, сейчас среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (68%) и COVID-19 (27%), другие вирусы занимают в структуре менее 10%. Она также отметила, что пациенты с коронавирусом достаточно быстро идут на поправку, болезнь зачастую проходит легко и без осложнений.

В конце сентября Роспотребнадзор сообщал о первых в России случаях заражения новым вариантом коронавируса XEC. Двое заболевших были выявлены в Ростовской области и Республике Башкортостан. Симптомы XEC «классические» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль, пояснили в ведомстве. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что разработанные ранее вакцины и противовирусные средства должны эффективно действовать и против нового варианта коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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