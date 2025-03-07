В здравоохранение нужно привлечь полмиллиона медицинских работников к 2030 году

От дефицита медицинских кадров страдают и другие страны, всего по миру не хватает 15 млн таких работников, отметила Попович. На эту тенденцию в том числе влияет старение населения, говорит она. Эксперт также отмечает, что количество врачей на 10 000 населения в России одно из самых высоких – около 37 специалистов, тогда как в европейских странах – 22–23 врача на 10 000 человек. «Просто там другие условия – транспортная доступность больше. У нас [в России] действительно просторы такие, что нам нужно больше врачей», – говорит она.