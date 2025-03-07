В здравоохранение нужно привлечь полмиллиона медицинских работников к 2030 году

В здравоохранение нужно привлечь полмиллиона медицинских работников к 2030 годуВ медвузы поступает достаточное число студентов, но остается в профессии чуть больше половины выпускников
Российской системе здравоохранения требуется привлечь в отрасль около 496 000 медицинских работников к 2030 г. «Это порядка 100 000 медиков ежегодно», – заявил 5 марта статс-секретарь – замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов в ходе правительственного часа в Госдуме на тему кадрового обеспечения медицинских и образовательных организаций.
Всего в 2024 г. медвузы приняли на обучение около 150 000 студентов, рассказал в нижней палате глава Минздрава Михаил Мурашко. Конкурс в них составляет в среднем более 10 человек на место, отметил министр. Но, судя по данным Счетной палаты, далеко не все выпускники медицинских университетов трудоустраиваются по специальности. В 2023 г. начали работать в медучреждениях 61% от всех выпускников, в 2024 г. еще меньше – 55%, сообщила на правчасе зампредседателя Счетной палаты (СП) РФ Галина Изотова.
В своем выступлении она напомнила, что президент России Владимир Путин ставил задачу устранить дефицит кадров в первичном звене здравоохранения к 2024 г. и эта задача не выполнена. По оценкам СП, дефицит кадров в первичном звене по итогам 2024 г. составил 23 000 врачей и 75 000 специалистов со средним профессиональным медобразованием (медсестер, фельдшеров и т. д.). Причем по врачам этот показатель по сравнению с 2023 г. сократился на 10 000 человек, тогда как по среднему медперсоналу вырос на 41 000 человек, сказала Изотова.
Как отметила зампред СП, сокращение дефицита кадров происходит в том числе за счет снижения числа штатных должностей. За 2018–2023 гг. для врачей их стало меньше на 45 000 человек, по среднему медперсоналу – на 163 000 человек. «В 2024 г. требуемый уровень зарплаты по врачам не достигали в 21 регионе, по среднему медперсоналу – в 19. Сохраняется значительная дифференциация по размеру зарплаты между расположенными рядом регионами, что способствует трудовой миграции. Так, в ряде регионов соотношение по зарплате может различаться в три раза и более», – рассказала Изотова. Отток врачей фиксировался в 25 регионах, а среднего персонала – в 57 субъектах, отметила она.
Вместе с этим средний возраст работников системы здравоохранения сейчас составляет 44,5 года, добавил Пудов. В других отраслях – не более 42 лет, отметил он. Почти 43% работников здравоохранения старше 50 лет, тогда как в других сферах деятельности этот показатель составляет лишь 31%, сказал он.
Кадровый дефицит медработников можно компенсировать через повышение производительности их труда, считает Мурашко. По его словам, благодаря внедрению новых технологий в поликлиниках время ожидания пациентами консультаций сокращается. «Роботизация лабораторной службы позволила эффективность работы персонала повысить в десятки раз», – добавил он.
Если бы Минздрав отслеживал карьерные треки выпускников медвузов, то ведомству было бы проще понимать, по какой причине такие кадры уходят в другие профессии, рассказала «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Выпускники, которые не идут работать врачами, часто выбирают смежные профессии, связанные с продажей медицинского оборудования и лекарств, пояснила она. При этом такой выбор зачастую связан не с разницей заработной платы, а с личными карьерными предпочтениями выпускника медвуза, дополнила она.
Другая проблема – неравномерность распределения медперсонала в регионах из-за разницы зарплаты по субъектам РФ, отмечает Попович.
От дефицита медицинских кадров страдают и другие страны, всего по миру не хватает 15 млн таких работников, отметила Попович. На эту тенденцию в том числе влияет старение населения, говорит она. Эксперт также отмечает, что количество врачей на 10 000 населения в России одно из самых высоких – около 37 специалистов, тогда как в европейских странах – 22–23 врача на 10 000 человек. «Просто там другие условия – транспортная доступность больше. У нас [в России] действительно просторы такие, что нам нужно больше врачей», – говорит она.