Как депутаты будут дорабатывать закон об образовании медиков

Еще один вопрос, затронутый во время пленарного заседания, – как быть в случаях, когда образовательная организация не получит лицензию до 1 сентября из-за оспаривания решения Росздравнадзора о невыдаче. Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») поинтересовался, какая инстанция будет принимать окончательное решение на этот счет. Кабышев предложил обсудить этот вопрос при подготовке проекта ко второму чтению. В продолжение темы председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) выступил с инициативой указывать конкретные программы профессиональной переподготовки в лицензии образовательной организации, поскольку под них могут требоваться разные специалисты и материально-техническая база.