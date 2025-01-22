Как депутаты будут дорабатывать закон об образовании медиков

Как депутаты будут дорабатывать закон об образовании медиковПарламентарии предложили уточнить долю дистанта в обучении и порядок лицензирования учебных заведений
Депутаты Госдумы 21 января в первом чтении приняли законопроект, направленный на повышение качества медицинского образования. Согласно поправкам в закон об образовании, Минздрав будет заниматься разработкой и утверждением типовых дополнительных профессиональных программ для всех образовательных организаций, а не только подведомственных. Кроме этого в текущей редакции проект предлагает запретить дистанционное обучение по основным программам высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования, а также при прохождении программ дополнительного профессионального образования.
Во время обсуждения проекта на пленарном заседании у депутатов появились вопросы и предложения. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия») предложила установить лимит для дистанта – предусмотреть, что в удаленном формате может быть реализована определенная доля от общего количества часов обучения. Председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия»), представлявший доклад по проекту, допустил, что Минздрав совместно с профессиональным сообществом определит количество дистанционных часов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что медицина требует очной формы обучения. Ко второму чтению следует предложить поправку, касающуюся дистанта, чтобы «никто не мог пойти по другому пути, кроме как очное получение знаний», добавил он.
Инициатива также предполагает, что до 1 сентября 2025 г. организации, осуществляющие медицинскую профподготовку, обязаны будут получить заключение Росздравнадзора о том, что их кадровое обеспечение и материально-техническая база соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и типовых дополнительных профессиональных программ. Если учреждение не выполнит это требование, студентов переведут в другие образовательные организации.
Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет («Единая Россия») отметил, что эта мера «радикальная». Он поинтересовался, есть ли необходимые мощности для этого. Кабышев в ответ заявил, что вопрос непростой, но главное – обеспечить качество образования. По его словам, если студенты, не получившие должной подготовки, выйдут на рынок труда в ускоренном порядке, идея законопроекта «опорочится».
Еще один вопрос, затронутый во время пленарного заседания, – как быть в случаях, когда образовательная организация не получит лицензию до 1 сентября из-за оспаривания решения Росздравнадзора о невыдаче. Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») поинтересовался, какая инстанция будет принимать окончательное решение на этот счет. Кабышев предложил обсудить этот вопрос при подготовке проекта ко второму чтению. В продолжение темы председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) выступил с инициативой указывать конкретные программы профессиональной переподготовки в лицензии образовательной организации, поскольку под них могут требоваться разные специалисты и материально-техническая база.
Формулировки законопроекта требуют существенной доработки, признала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. Во втором и, возможно, в третьем чтениях инициативу рассмотрят 12 февраля, сообщил Володин.
Почти 2 млн специалистов
на декабрь 2024 г. участвовали в системе непрерывного образования медработников, в том числе с использованием дистанционных технологий, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (курирует Росстат). Показатель рассчитывается как число медработников – активных пользователей портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава. Непрерывное медобразование включает в себя программы повышения квалификации и переподготовки
Правительство в отзыве на проект тоже обратило внимание на дистант и выдачу лицензий через Росздравнадзор. Запрет на удаленные занятия противоречит закону об образовании, отметили там. А доплицензирование не соответствует проекту по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности, говорится в документе. Правительство рекомендовало исключить этот пункт из инициативы.
Исключительное применение электронного обучения и дистанта для подготовки студентов медвузов запрещено в текущих ФГОС, заявила «Ведомостям» член-корреспондент Российской академии наук, проректор по учебной работе Пироговского университета Ольга Милушкина. При этом часть программы может быть реализована удаленно – например, лекции, говорит она. А практическая подготовка подразумевает только очный формат, но для этого необходимо, чтобы преподаватели имели допуск к медицинской деятельности, а материально-техническая база соответствовала медучреждению, отметила Милушкина. Очный формат позволяет обучающемуся выделить время исключительно на освоение материала дисциплины, а его обязательность не исключает параллельную видео- и аудиозапись занятий, добавила проректор по международной деятельности Пироговского университета Надежда Былова.
Запрет дистанционного медобразования, предусматривающего в программе практическую подготовку обучающихся, поможет не допустить некачественного обучения и переподготовки медиков, считает замдиректора Института образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов. «Речь идет о здоровье и жизни людей, поэтому такая мера представляется оправданной», – говорит он.
Если вуза лишат лицензии на обучение по дополнительным профпрограммам в сфере медицины, перевод его студентов в другие учебные организации «не должен вызывать критических сложностей», подобные случаи уже происходили в российской системе высшего образования, продолжает эксперт. Но такой перевод потребует не только переговоров образовательных организаций, но и дополнительного внимания со стороны профильных надзорных органов, уточняет Коршунов. Не все вузы будут готовы принять студентов из других учебных учреждений в такой ситуации, говорит он.