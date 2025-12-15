Розничная продажа алкоголя в России снизилась почти на 10% за 11 месяцев

Розничная продажа алкоголя в России снизилась почти на 10% за 11 месяцевВ сегменте слабоалкогольной продукции зафиксировали сокращение на 87,6%
С января по ноябрь продажи алкоголя в России (кроме пива, пивной продукции, сидра, пуаре и медовухи) сократились на 9,8% год к году, составив 181,9 млн декалитров (дал), свидетельствуют данные статистики Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками.
За указанный период продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% в рознице увеличились с 103,7 млн дал в 2023 г. до 107,4 млн дал в 2025 г. При этом за год реализация продукции в этом сегменте упала на 1%.
Наиболее значительный рост продемонстрировали ликеро-водочные изделия (ЛВИ), продажи которых выросли с 12,5 млн дал с января по ноябрь в 2023 г. до 16,7 млн дал в аналогичном периоде 2025 г. (+13,4%). Объемы реализации водки остались стабильными, снизившись незначительно с 68,2 млн дал в 2023 г. до 66,3 млн дал в 2025 г. (-3,5%).
В сегменте слабоалкогольной продукции, напротив, зафиксировано резкое сокращение: с 15,8 млн дал в 2023 г. до 1,5 млн дал в 2025 г. (-87,6%). Аналогичная тенденция наблюдается в категории плодовой алкогольной продукции, продажи которой упали с 11,1 млн дал в 2023 г. до 2,3 млн дал в 2025 г. (-74%).
За январь – ноябрь 2025 г. общий объем производства алкоголя в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 158,5 млн дал. В январе текущего года объем производства всей алкогольной продукции в России, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, упал на 27,8% год к году и достиг 8,7 млн дал.