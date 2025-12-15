Розничная продажа алкоголя в России снизилась почти на 10% за 11 месяцев

За январь – ноябрь 2025 г. общий объем производства алкоголя в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) упал на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 158,5 млн дал. В январе текущего года объем производства всей алкогольной продукции в России, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, упал на 27,8% год к году и достиг 8,7 млн дал.