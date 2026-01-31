Газета
Главная / Бизнес /

На ЗАЭС провели проверку оборудования энергоблока № 1

Ведомости

Ростехнадзор провел на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) плановую проверку энергоблока № 1. Она подтвердила безопасность ключевого оборудования. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Мероприятие прошло при участии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В рамках инспекции были проверены парогенераторы, компенсатор давления, рекомбинаторы водорода. Проверка была направлена на оценку строгого соблюдения регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования.

По итогам мероприятия не обнаружено недостатков, влияющих на безопасную эксплуатацию энергоблока. Оборудование функционирует согласно установленным требованиям, радиационная обстановка на площадке станции соответствует норме.

18 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что украинская бригада начала ремонт резервной 330-киловольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1», питающей ЗАЭС.

О повреждении электролинии на стороне Украины стало известно в середине января. 16 января Гросси сообщил, что Москва и Киев достигли соглашения о введении режима локального прекращения огня для ее ремонта. МАГАТЭ удалось достигнуть соглашения о временном прекращении огня на станции в четвертый раз с начала конфликта.

