На ЗАЭС провели проверку оборудования энергоблока № 1

О повреждении электролинии на стороне Украины стало известно в середине января. 16 января Гросси сообщил, что Москва и Киев достигли соглашения о введении режима локального прекращения огня для ее ремонта. МАГАТЭ удалось достигнуть соглашения о временном прекращении огня на станции в четвертый раз с начала конфликта.