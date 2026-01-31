«Газпром» отозвал иск на отказ в налоговой льготе на имущество «Лахта центра»

Предметом спора стали пересмотренные «Газпромом» в 2024 г. налоговые декларации за 2020–2021 гг. Компания указала, что с учетом льготы ее задолженность должна была составить 0 руб. и 345 300 руб. соответственно, а не 3,919 млрд руб., фактически уплаченных за указанный период. Основанием для применения льготы «Газпром» считает свои инвестиции в объект недвижимости стоимостью более 300 млн руб.