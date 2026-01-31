Газета
«Газпром» отозвал иск на отказ в налоговой льготе на имущество «Лахта центра»

«Газпром» отозвал свой иск к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 и комитету финансов Петербурга. Спор касался отказа в применении льгот на 3,456 млрд руб. в связи со строительством комплекса «Лахта центр», следует из картотеки арбитражных дел.

1 ноября 2025 г. суд отклонил соответствующий иск «Газпрома». Компания требовала признать недействительным отказ налоговой службы в предоставлении инвестиционной льготы, которая предусмотрена городским законодательством для крупных инвесторов. 26 января 2026 г. «Газпром» обжаловал решение суда.

Предметом спора стали пересмотренные «Газпромом» в 2024 г. налоговые декларации за 2020–2021 гг. Компания указала, что с учетом льготы ее задолженность должна была составить 0 руб. и 345 300 руб. соответственно, а не 3,919 млрд руб., фактически уплаченных за указанный период. Основанием для применения льготы «Газпром» считает свои инвестиции в объект недвижимости стоимостью более 300 млн руб.

«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. Он является самым высоким зданием Европы.

