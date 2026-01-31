Чернобыльская АЭС временно осталась без питания из-за сбоя на Украине

31 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о технологическом нарушении с одновременным отключением линии между западной и центральной частями страны и линии между энергосистемами Румынии и Молдавии. В результате произошло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание защит на подстанциях. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, в ближайшие часы свет восстановят.