Чернобыльская АЭС временно осталась без питания из-за сбоя на Украине

Чернобыльская атомная электростанция (АЭС) на протяжении короткого времи оставалась без питания из-за сбоя в трансграничных линиях электропередачи. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

После сбоя украинские атомные электростанции временно снизили выработку. Сейчас Киев работает над стабилизацией энергосистемы. Прямого воздействия на ядерную безопасность не ожидается, указал Гросси.

31 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о технологическом нарушении с одновременным отключением линии между западной и центральной частями страны и линии между энергосистемами Румынии и Молдавии. В результате произошло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание защит на подстанциях. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения, в ближайшие часы свет восстановят.

Отключение электроэнергии затронуло и Молдавию. Министерство энергетики страны объявило, что в республике возобновляют подачу энергии после сбоя. В частности, в Кишеневе частично возобновилось электроснабжение потребителей. Утром мэр Кишенева Ион Чебан говорил, что в городе не ходят троллейбусы и не работают светофоры.

