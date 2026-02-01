Газета
Главная / Бизнес /

Новак: страны ОПЕК+ отметили большую волатильность на рынке нефти

Ведомости

Страны ОПЕК+ отметили большую волатильность и неопределенность на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что такое состояние рынка обусловлено геополитическими факторами, прежде всего, с тем, что произошло в Венесуэле, а также с рисками, связанными с Ираном.

Представители стран провели встречу 1 февраля в режиме видеоконференции. Участниками стали Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

По итогам встречи восемь стран ОПЕК+ подтвердили свое намерение сохранить действующие добровольные ограничения на добычу нефти до конца I квартала 2026 г.

