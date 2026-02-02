США нарастили импорт медицинских приборов из РФ
США нарастили закупки медицинский приборов из России в ноябре – продажи достигли максимума с марта 2022 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на управление экономики и статистики США.
Стоимость закупок достигла $216 700, в месячном выражении поставки выросли втрое, в годовом – в 3,9 раза.
Среди приобретенных приборов для медицины и ветеринарии – электродиагностическая аппаратура и детали для нее ($19 000), стоматологические приборы и устройства ($17 200). За 11 месяцев 2025 г. Россия поставила США приборов на $809 500 (рост на 32% относительно аналогичного периода 2024 г.).
Оборудование также поступало из Штатов в Россию. В том же месяце продажи составили $8,9 млн – выросли в 1,8 раза в месячном выражении, на 21% в годовом. Это стало максимальные показателем с сентября 2024 г.
В ноябре 2025 г. в Минздраве РФ сообщили, что более 63% медицинского оборудования в России произведено отечественными компаниями. В 2025 г. было приобретено и введено в эксплуатацию свыше 40 000 единиц такой продукции.