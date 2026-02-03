Поставки газа по «дальневосточному» маршруту начнутся в январе 2027 года
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Дай Хоуляном. Они рассмотрели статус работ по «дальневосточному» маршруту поставок российского газа в КНР.
Реализация проекта идет по утвержденному графику. Начало поставок газа планируется в январе 2027 г.
Стороны также отметили надежную работу газопровода «Сила Сибири». В прошлом году объем поставок по нему превысил изначальные контрактные обязательства «Газпрома». Это показывает востребованность газа из России в Китае и высокий уровень доверия между российской компанией и CNPC.
12 января «Газпром» опубликовал предварительные данные, по которым в 2025 г. корпорация поставила в Китай по «Силе Сибири» 38,8 млрд куб. м газа. Это на 24,8% выше показателя по итогам 2024 г. Таким образом, компания экспортировала в КНР больше трубопроводного газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья, включая Турцию.