Катар заключил соглашение о продаже СПГ Японии

В октябре 2025 г. Qatarenergy подписала 17-летнее соглашение с государственной нефтяной корпорацией штата Гуджарат (GSPC) на поставку до 1 млн т СПГ в год в Индию. Поставки должны начаться в 2026 г. Газ будет доставляться самовывозом на индийские терминалы.