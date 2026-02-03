Катар заключил соглашение о продаже СПГ Японии
Нефтегазовая компания QatarEnergy заключила 27-летнее соглашение о продаже сжиженного природного газа (СПГ) крупнейшей японской энергетической компании Jera Co. Об этом пишет Bloomberg.
Теперь Jera Co будет закупать у QatarEnergy около 3 млн т СПГ в год. По данным агентства, в прошлом году Катар поставил в Японию порядка 3,3 млн т топлива.
Отмечается, что заключение соглашения стало хорошим знаком для Катара, который постепенно терял позиции в Японии, поскольку национальные энергетические компании отдавали предпочтение более гибким поставкам от других экспортеров, таких как США.
В октябре 2025 г. Qatarenergy подписала 17-летнее соглашение с государственной нефтяной корпорацией штата Гуджарат (GSPC) на поставку до 1 млн т СПГ в год в Индию. Поставки должны начаться в 2026 г. Газ будет доставляться самовывозом на индийские терминалы.