Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Катар заключил соглашение о продаже СПГ Японии

Ведомости

Нефтегазовая компания QatarEnergy заключила 27-летнее соглашение о продаже сжиженного природного газа (СПГ) крупнейшей японской энергетической компании Jera Co. Об этом пишет Bloomberg.

Теперь Jera Co будет закупать у QatarEnergy около 3 млн т СПГ в год. По данным агентства, в прошлом году Катар поставил в Японию порядка 3,3 млн т топлива.

Отмечается, что заключение соглашения стало хорошим знаком для Катара, который постепенно терял позиции в Японии, поскольку национальные энергетические компании отдавали предпочтение более гибким поставкам от других экспортеров, таких как США.

В октябре 2025 г. Qatarenergy подписала 17-летнее соглашение с государственной нефтяной корпорацией штата Гуджарат (GSPC) на поставку до 1 млн т СПГ в год в Индию. Поставки должны начаться в 2026 г. Газ будет доставляться самовывозом на индийские терминалы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте