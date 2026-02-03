У авиакомпании «Победа» обнаружили зауженные калибраторы
У авиакомпании «Победа» выявили зауженные калибраторы для проверки ручной клади. В одной из партий измерителей, полученных от производителя, обнаружено несоответствие фактических размеров установленным требованиям, сообщает перевозчик в своем Telegram-канале.
По данным компании, расхождение составило 0,5 см по ширине и было связано с утолщенным диаметром несущего профиля каркаса калибратора. В «Победе» отметили, что направили производителю претензию по этому поводу.
Все калибраторы с выявленными отклонениями, обнаруженные в аэропорту «Внуково», были изъяты из эксплуатации. Кроме того, авиакомпания провела проверку измерителей по всей маршрутной сети – остальные калибраторы, по ее утверждению, соответствуют заявленным размерам.
9 сентября 2025 г. «Победа» сообщила о новых правилах провоза ручной клади. По обновленным правилам, у ручной клади нет ограничений по весу при увеличенных габаритах до 15 × 36 × 30 см (до этого она была 4 х 36 х 30 см). Дополнительно пассажир может взять в салон рюкзак размером не более 12 × 36 × 30 см, его можно заменить на дамскую сумку или портфель. Все вещи должны помещаться в калибратор.
Сверх ручной клади без доплаты разрешается провозить ноутбук в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, верхнюю одежду, костюм в портпледе, детское питание, лекарства, складное кресло-коляску, костыли, трости, ходунки и товары из duty free в запечатанном пакете размером до 24 × 32 × 10 см.