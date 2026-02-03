Минэкономразвития сообщило о стабильной работе ГИС «Электронная путевка»
На данный момент все модули государственной информационной системы «Электронная путевка», включая реестр туроператоров, функционируют стабильно. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ. В ведомстве подчеркнули, что обязательства по госконтрактам на сопровождение и развитие ГИС выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
«Электронная путевка» работает в штатном режиме и обслуживает более 4000 туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре. В министерстве также уточнили, что сейчас продолжается развитие системы, включающее модернизацию существующих модулей и внедрение новых функций в рамках действующего государственного контракта. Завершение работ планируется до конца 2026 г.
Ссылка на веб-сайт ГИС «Электронная путевка», которую публикуют в СМИ, ошибочна, говорится в сообщении ведомства. В мае 2025 г. система была перемещена на официальный домен Минэкономразвития РФ – ev.economy.gov.ru. Для удобства пользователей на старых ресурсах внедрена функция перенаправления на официальный сайт системы.
3 февраля «Ведомости» писали, что Минэкономразвития фактически прекратило развитие государственной информационной системы «Электронная путевка». Источник в одном из туроператоров уточнил, что сейчас на главную страницу сайта ГИС ЭП зайти можно, но в системе не работает личный кабинет туроператора, загрузить какие-либо данные невозможно, а техподдержка недоступна. Из информации на портале госзакупок следует, что последним подрядчиком по развитию ГИС ЭП был «Ростелеком». Последний контракт на поддержание «Электронной путевки» был размещен Минэком в мае 2025 г. и завершился в декабре 2025 г. Новых конкурсов на работу с ГИС ЭП ведомство не объявляло.