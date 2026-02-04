В январе активность в сфере услуг РФ показала самый значительный рост за год

В ноябре индекс PMI в сфере услуг вырос до 52,2 пункта с 51,7 пункта в октябре. Сообщалось, что темпы роста активности в секторе в ноябре были самыми быстрыми за шесть месяцев. Индекс за ноябрь иллюстрировал рост объемов производства, который был обусловлен расширением нового бизнеса.