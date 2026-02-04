В январе активность в сфере услуг РФ показала самый значительный рост за год
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в январе 2026 г. вырос до 53,1 пункта против 52,3 пункта в предыдущем месяце, свидетельствуя о значительном росте объема производства. Это следует из исследования S&P Global.
Показатель PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже этого уровня – о его снижении.
Аналитики отмечают, что последние четыре месяца наблюдается рост производственной активности в РФ, причем последний скачок стал самым значительным за год. Компании часто связывают этот подъем с увеличением потребительского спроса и стабильным ростом новых заказов.
В ноябре индекс PMI в сфере услуг вырос до 52,2 пункта с 51,7 пункта в октябре. Сообщалось, что темпы роста активности в секторе в ноябре были самыми быстрыми за шесть месяцев. Индекс за ноябрь иллюстрировал рост объемов производства, который был обусловлен расширением нового бизнеса.