Продажи премиальной водки выросли на 112%

В 2025 г. наибольшим спросом пользовалась водка стоимостью от 1500 до 2000 руб. Ее продажи выросли на 112% по сравнению с предыдущим годом, они составили 49% от общего объема продаж в данной категории. При этом основной объем продаж – 99% – приходился на ценовой сегмент от 1000 до 3000 руб. Об этом сообщила компания Simple Group.