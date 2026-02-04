Газета
Главная / Бизнес /

Продажи премиальной водки выросли на 112%

Ведомости

В 2025 г. наибольшим спросом пользовалась водка стоимостью от 1500 до 2000 руб. Ее продажи выросли на 112% по сравнению с предыдущим годом, они составили 49% от общего объема продаж в данной категории. При этом основной объем продаж – 99% – приходился на ценовой сегмент от 1000 до 3000 руб. Об этом сообщила компания Simple Group.

Самыми популярными объемами водки в 2025 г. стали 0,7 и 0,5 л., занимая 52% и 40% соответственно в натуральном выражении. Наибольший темп роста продемонстрировали бутылки объемом 0,375 л: их продажи увеличились почти в пять раз благодаря расширению каналов сбыта в розничной торговле.

На фоне уменьшения продаж водки в России общий объем продаж в категории Simple Group за год вырос на 89% в литражном выражении. Особенно заметный рост был зафиксирован в январе (+178%) и в августе, который не является типичным месяцем для этой категории (+128%).

«РИА Новости» со ссылкой на данные статистики 31 января писало, что меньше всего покупали водку в 2025 г. в Москве. В общих продажах алкоголя по региону в прошлом году доля водки в Москве составила меньше четверти (23,8%, 4,5 млн декалитров). По этому показателю за столицей идут Санкт-Петербург (23,9%, 2,5 млн декалитров), Севастополь (28,5%, 277 000 декалитров), Краснодарский край (28,9%, 2,4 млн декалитров).

