Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа для россиян

Ведомости

2 февраля российским потребителям было поставлено 1799,9 млн куб. м газа. Таким образом «Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения в феврале, сообщает компания.

Днем ранее, 1 февраля, был зафиксирован предыдущий рекорд – 1767 млн куб. м. «Газпром» объясняет высокое потребление газа похолоданием во многих субъектах РФ.

В компании подчеркнули надежность поставок газа по газотранспортной системе «Газпрома», в том числе благодаря работе подземных газовых хранилищ.

25 января «Газпром» поставил российским потребителям 1839,6 млн куб. м газа из Единой системы газоснабжения. Это превысило предыдущий максимум, достигнутый днем ранее и составлявший 1829,9 млн куб. м.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её