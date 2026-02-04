«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа для россиян
Днем ранее, 1 февраля, был зафиксирован предыдущий рекорд – 1767 млн куб. м. «Газпром» объясняет высокое потребление газа похолоданием во многих субъектах РФ.
В компании подчеркнули надежность поставок газа по газотранспортной системе «Газпрома», в том числе благодаря работе подземных газовых хранилищ.
25 января «Газпром» поставил российским потребителям 1839,6 млн куб. м газа из Единой системы газоснабжения. Это превысило предыдущий максимум, достигнутый днем ранее и составлявший 1829,9 млн куб. м.