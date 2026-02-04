ФАС проанализирует изменение структуры цен на рыбу
ФАС России анализирует структуру цен на рыбную продукцию, запросив данные у 70 компаний в 2025 г., сообщили в антимонопольном ведомстве.
Служба изучает ценовую динамику и рыночные механизмы, а на основе полученной информации готовит предложения для мер экономического регулирования.
В анализ вошли цены на минтай, треску, пикшу, сельдь и горбушу. Компании предоставили сведения о фактических объемах добычи и производства, первичной переработке, покупателях, реализации продукции и структуре ее себестоимости.
2 февраля ведомство также подвело итоги внебиржевых торгов рыбой. Участники рынка реализовали 3 780 т продукции по внебиржевым договорам и зарегистрировали 38 сделок с 50 товарными позициями. Среди них – мороженый минтай и его филе, а также сельдь. В ФАС отмечали, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит цепочка посредников между рыбодобытчиками и торговыми сетями. Наценка примерно шести таких звеньев может составлять от 5% до 50%, что приводит к увеличению конечной цены в 2–3,5 раза.