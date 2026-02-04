ФАС проанализирует изменение структуры цен на рыбу

2 февраля ведомство также подвело итоги внебиржевых торгов рыбой. Участники рынка реализовали 3 780 т продукции по внебиржевым договорам и зарегистрировали 38 сделок с 50 товарными позициями. Среди них – мороженый минтай и его филе, а также сельдь. В ФАС отмечали, что наибольший вклад в рост стоимости рыбы вносит цепочка посредников между рыбодобытчиками и торговыми сетями. Наценка примерно шести таких звеньев может составлять от 5% до 50%, что приводит к увеличению конечной цены в 2–3,5 раза.