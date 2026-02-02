ФАС подвела итоги внебиржевых торгов рыбой

В ФАС также выяснили, что наибольший вклад в ценообразование вносит звено посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью. Наценка около шести посредников может достигать от 5% до 50%. Это увеличивает цены на рыбную продукцию от 2 до 3,5 раз.