Главная / Бизнес /

ФАС подвела итоги внебиржевых торгов рыбой

Ведомости

Участники рынка реализовали 3780 т рыбной продукции по внебиржевым договорам, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Эту информацию они предоставляют Петербургской бирже добровольно с 1 ноября 2025 г. в соответствии с постановлением правительства РФ.

Как отметили представители ведомства, в этот период участники рынка также зарегистрировали 38 внебиржевых договоров с 50 товарными позициями. Среди реализованной рыбной продукции – мороженный минтай и его филе, сельдь.

По мнению ФАС России, такой механизм предоставления данных позволяет отслеживать цены на товары по всей цепочке их реализации. Надзорное ведомство подчеркнуло, что сейчас участники рынка сообщают о заключенных внебиржевых сделках с рыбной продукцией объемом свыше 10 т в добровольном порядке.

В ФАС также выяснили, что наибольший вклад в ценообразование вносит звено посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью. Наценка около шести посредников может достигать от 5% до 50%. Это увеличивает цены на рыбную продукцию от 2 до 3,5 раз.

