ФАС проанализирует ценообразование на самые востребованные виды хлеба
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена изучить обоснованность установления оптово-отпускных цен на хлеб региональных участников рынка. Проверки коснутся также булочных изделий из пшеничной и ржано-пшеничной муки, сообщило ведомство.
По данным надзорной службы, анализировать будут финансово-экономические показатели и производителей указанного товара, и сбытовых организаций за 2025 г. Представители ФАС отметили, что при наличии оснований ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования.
4 февраля ФАС сообщила, что анализирует структуру цен на рыбную продукцию, запросив данные у 70 компаний в 2025 г. Ведомство изучает ценовую динамику и рыночные механизмы, а на основе полученной информации готовит предложения для мер экономического регулирования. В частности, проверка идет в отношении цен на минтай, треску, пикшу, сельдь и горбушу.