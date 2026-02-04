Россия увеличила втрое объемы поставок свинины в Индию

В мае 2025 г. сообщалось, что по итогам 2024 г. Китай стал третьим главным поставщиком мяса в Россию, лидерами оказались Белоруссия и Бразилия. Тогда Москва импортировала мяса примерно на $2,2 млрд, при этом около половины продукции поставили в РФ белорусские производители. На долю республики в поставках мяса пришлось 56,5% ($1,3 млрд), объем импорта за год вырос на 15%.