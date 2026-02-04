Газета
Россия увеличила втрое объемы поставок свинины в Индию

Ведомости

Россия за девять месяцев 2025 г. поставила в Индию свинины на $1,8 млн. Это втрое больше в сравнении с показателем того же периода 2024 г., передает «РИА Новости» после подсчета данных индийского министерства торговли и промышленности.

По данным агентства, объем поставок в денежном выражении увеличился с $620 000 в январе – ноябре 2024 г., что стало рекордом для двусторонней торговли. В публикации отмечается, что Россия заняла второе место в списке поставщиков свинины на рынок Индии. Лидером осталась Бельгия с поставками на $2,28 млн. Третья строчка – у Италии с $310 000.

В мае 2025 г. сообщалось, что по итогам 2024 г. Китай стал третьим главным поставщиком мяса в Россию, лидерами оказались Белоруссия и Бразилия. Тогда Москва импортировала мяса примерно на $2,2 млрд, при этом около половины продукции поставили в РФ белорусские производители. На долю республики в поставках мяса пришлось 56,5% ($1,3 млрд), объем импорта за год вырос на 15%.

