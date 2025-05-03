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Китай и Бразилия вошли в тройку главных поставщиков мяса в Россию

Ведомости

Китай по итогам прошлого года стал третьим главным поставщиком мяса в Россию, лидерами оказались Белоруссия и Бразилия, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade, статистические порталы стран и открытые данные.

За год Москва импортировала мяса примерно на $2,2 млрд, при этом около половины продукции поставили в РФ белорусские производители. На долю республики в поставках мяса пришлось 56,5% ($1,3 млрд), объем импорта за год вырос на 15%. Бразилия расположилась в списке главных поставщиков мяса на втором месте с долей 18,1% ($404 млн). Пекин поднялся с девятого места на третье с ростом поставок в 3,9 раза ($125 млн). Россия также закупает мясо в Парагвае, Швейцарии, Аргентине, Казахстане, Уругвае, Колумбии и Индии, пишет «РИА Новости».

По итогам 2024 г. объем импорта говядины и ее субпродуктов в Россию составил 311 000 т, писали «Ведомости» со ссылкой на данные отраслевого агентства EMEAT. Частично ввоз обеспечили страны ЕАЭС (помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), входящие в единое таможенное пространство. Поставки из этих государств выросли на 20% к 2023 г. до 116 000 т. Импорт из государств, не входящих в ЕАЭС, составил 196 000 т – на 13% больше, чем в 2023 г. Почти половина мяса, ввозимого в РФ, – это говядина, остальное – мясо птицы, а на свинину приходится менее 1%, сообщалось в отчете EMEAT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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