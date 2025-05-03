Китай и Бразилия вошли в тройку главных поставщиков мяса в Россию

По итогам 2024 г. объем импорта говядины и ее субпродуктов в Россию составил 311 000 т, писали «Ведомости» со ссылкой на данные отраслевого агентства EMEAT. Частично ввоз обеспечили страны ЕАЭС (помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), входящие в единое таможенное пространство. Поставки из этих государств выросли на 20% к 2023 г. до 116 000 т. Импорт из государств, не входящих в ЕАЭС, составил 196 000 т – на 13% больше, чем в 2023 г. Почти половина мяса, ввозимого в РФ, – это говядина, остальное – мясо птицы, а на свинину приходится менее 1%, сообщалось в отчете EMEAT.