Китай и Бразилия вошли в тройку главных поставщиков мяса в Россию
Китай по итогам прошлого года стал третьим главным поставщиком мяса в Россию, лидерами оказались Белоруссия и Бразилия, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade, статистические порталы стран и открытые данные.
За год Москва импортировала мяса примерно на $2,2 млрд, при этом около половины продукции поставили в РФ белорусские производители. На долю республики в поставках мяса пришлось 56,5% ($1,3 млрд), объем импорта за год вырос на 15%. Бразилия расположилась в списке главных поставщиков мяса на втором месте с долей 18,1% ($404 млн). Пекин поднялся с девятого места на третье с ростом поставок в 3,9 раза ($125 млн). Россия также закупает мясо в Парагвае, Швейцарии, Аргентине, Казахстане, Уругвае, Колумбии и Индии, пишет «РИА Новости».
По итогам 2024 г. объем импорта говядины и ее субпродуктов в Россию составил 311 000 т, писали «Ведомости» со ссылкой на данные отраслевого агентства EMEAT. Частично ввоз обеспечили страны ЕАЭС (помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), входящие в единое таможенное пространство. Поставки из этих государств выросли на 20% к 2023 г. до 116 000 т. Импорт из государств, не входящих в ЕАЭС, составил 196 000 т – на 13% больше, чем в 2023 г. Почти половина мяса, ввозимого в РФ, – это говядина, остальное – мясо птицы, а на свинину приходится менее 1%, сообщалось в отчете EMEAT.