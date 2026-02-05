Azur Air сократит полетную программу на лайнерах Boeing 767 на 5-6%
Azur Air намерена уменьшить полетную программу, которая выполняется из регионов на широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнерах Boeing 767, на 5–6%. Об этом сообщил журналистам гендиректор Azur Air Евгений Королев в ходе Национального авиационного инфраструктурного салона NAIS-2026.
«У нас сейчас есть небольшие проблемы, связанные с техникой, метеоусловиями, с так называемыми “коврами”. Поэтому мы “прореживаем” расписание совместно с туроператорами, чтобы обеспечить стабильность расписания, повысить регулярность полетов и обеспечить максимальную безопасность», – отметил он.
По словам Королева, сокращение программы полетов по Москве не запланировано. Он уточнил, что рейсы из столицы выполняются из аэропорта «Внуково», где функционирует технический центр Azur Air. По его словам, компания эксплуатировует около 10 самолетов Boeing 757 и будет ориентироваться на это количество.
Кроме того, гендиректор авиакомпании рассказал о возможном заключении договоров на поставку отечественных самолетов Ту-214 и Ту-204. Он отметил, что специалисты ведут оценку летно-технических характеристик этих воздушных судов «для перехода к решающему этапу».
4 февраля Azur Air сообщала, что рейс ZF-2671, вылетающий из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок, задержан из-за длительного технического обслуживания. Его проведение осложнилось минусовыми температурами в Красноярске. Сейчас в городе –27 градусов, ночью температура опустилась ниже –30. Техническая неисправность выявлена, она носит локальный характер и будет устранена, отметили представители компании.