Рейс из Красноярска во Вьетнам задержали из-за мороза

В Telegram-канале Shot сообщали, что три сотни пассажиров более 24 часов не могут вылететь из Красноярска на Фукуок. Утром 3 февраля пассажиров посадили в самолет, продержали в салоне около двух часов, затем объявили о технических проблемах. Люди находились на борту еще четыре часа, после чего их расселили по гостиницам.