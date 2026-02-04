Газета
Рейс из Красноярска во Вьетнам задержали из-за мороза

Рейс ZF-2671, вылетающий из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок, задержан из-за длительного технического обслуживания, объяснили в авиакомпании Azur Air.

Его проведение осложнилось минусовыми температурами в Красноярске. Сейчас в городе -27 градусов, ночью температура опустилась ниже -30. Техническая неисправность выявлена, она носит локальный характер и будет устранена, сообщили в Azur Air.

В авиакомпании отметили, что 3 февраля для выполнения рейса по маршруту Красноярск – Фукуок был подготовлен резервный воздушный борт. Однако аэропорт Фукуока не подтвердил новое расписание из-за отсутствия мест стоянки. Резервный самолет использовали на другом направлении.

В Telegram-канале Shot сообщали, что три сотни пассажиров более 24 часов не могут вылететь из Красноярска на Фукуок. Утром 3 февраля пассажиров посадили в самолет, продержали в салоне около двух часов, затем объявили о технических проблемах. Люди находились на борту еще четыре часа, после чего их расселили по гостиницам.

23 января пассажирский самолет Boeing-757 авиакомпании Azur Air во время рейса из Пхукета в Барнаул незапланированно приземлился в Ланьчжоу (КНР).

