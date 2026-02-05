ФПК отменила три поезда после схода вагонов с бензином в Тамбовской области

Пассажиры могут воспользоваться другими поездами, которые следуют по этому маршруту. Средства пассажирам вернут автоматически в течение семи дней. В случае, если билет приобретался за наличный расчет, для оформления возврата необходимо обратиться в кассы ФПК, уточнили в компании.