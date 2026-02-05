ФПК отменила три поезда после схода вагонов с бензином в Тамбовской области
Федеральная пассажирская компания (ФПК) отменила три поезда «для оптимизации расписания и скорейшего ввода поездов в график» на фоне схода вагонов с бензином в Тамбовской области. Об этом сообщили в компании.
Отменены поезда № 65 Москва – Воронеж, № 738 Москва – Воронеж, № 739 Воронеж – Москва.
Пассажиры могут воспользоваться другими поездами, которые следуют по этому маршруту. Средства пассажирам вернут автоматически в течение семи дней. В случае, если билет приобретался за наличный расчет, для оформления возврата необходимо обратиться в кассы ФПК, уточнили в компании.
Семь поездов столкнулись с изменением времени отправления:
поезд № 1 Москва – Волгоград отправится не ранее 19:00 вместо 13:50 по местному времени (совпадает с мск),
№ 47 Москва – Балаково отправится не ранее 20:00 вместо 14:50,
№ 382 Москва – Грозный отправится не ранее 21:00 вместо 15:34,
№ 136 Москва – Саратов отправится не ранее 18:30 вместо 15:22,
№ 12 Москва – Анапа отправится не ранее 18:00 вместо 10:50,
№135 Саратов – Москва оправится не ранее 16:30 (мск) вместо 14:20 (мск),
№ 9 Саратов – Москва отправится не ранее 19:20 (мск) вместо 17:11 (мск).
Накануне РЖД сообщило о сходе вагонов с бензином на станции Кочетковка-2 в Тамбовской области. После схода бензин загорелся, пострадавших нет. На ликвидацию возгорания были направлены 68 специалистов и 25 единиц техники, включая пожарный поезд.
Утром 5 февраля сообщалось, что из-за инцидента в Тамбовской области задерживаются восемь поездов.