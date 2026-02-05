Восемь поездов задерживаются в Тамбовской области из-за схода вагонов с бензином

4 февраля РЖД сообщило, что в Тамбовской области на станции Кочетковка-2 с рельсов сошли вагоны с бензином, а затем загорелись. Пострадавших нет. Вечером того же дня пожар на станции был локализован. По данным регуправления МЧС, на ликвидацию возгорания были направлены 68 специалистов и 25 единиц техники, включая пожарный поезд. Спасатели воспользовались пожарными лафетными стволами для охлаждения цистерн, которые не горят.