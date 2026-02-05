Восемь поездов задерживаются в Тамбовской области из-за схода вагонов с бензином
Из-за ЧП, связанного со сходом вагонов с бензином с рельсов в Тамбовской области, в пути задерживаются восемь поездов «Таврия». Об этом сообщается в Telegram-канале «Гранд сервис экспресс».
По состоянию на 10:00 мск задерживаются четыре поезда в направлении Крыма: два состава Москва – Симферополь (на 7,5 и 7 часов), а также поезда Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Севастополь (на 5 часов).
Из Крыма задерживаются поезда Севастополь – Санкт-Петербург (5 часов) и три состава Симферополь – Москва (на 6, 4,5 и 7 часов). Отмечается, что время задержки в пути может измениться.
Пассажиров поездов, задерживающихся более четырех часов, снабжают питанием и водой.
4 февраля РЖД сообщило, что в Тамбовской области на станции Кочетковка-2 с рельсов сошли вагоны с бензином, а затем загорелись. Пострадавших нет. Вечером того же дня пожар на станции был локализован. По данным регуправления МЧС, на ликвидацию возгорания были направлены 68 специалистов и 25 единиц техники, включая пожарный поезд. Спасатели воспользовались пожарными лафетными стволами для охлаждения цистерн, которые не горят.