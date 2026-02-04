В Тамбовской области локализовали пожар на железнодорожной станции
Пожар на железнодорожной станции Кочетковка-2 в Тамбовской области локализовали, сообщило ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, на ликвидацию пожара были направлены 68 специалистов и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Спасатели воспользовались пожарными лафетными стволами для охлаждения цистерн, которые не горят.
В публикации управление МЧС отметило, что специалисты тушат возгорание в условиях экстремально высоких температур. Пламя распространилось из-за особенностей горючего материала.