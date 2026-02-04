Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Тамбовской области локализовали пожар на железнодорожной станции

Ведомости

Пожар на железнодорожной станции Кочетковка-2 в Тамбовской области локализовали, сообщило ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на ликвидацию пожара были направлены 68 специалистов и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Спасатели воспользовались пожарными лафетными стволами для охлаждения цистерн, которые не горят.

В публикации управление МЧС отметило, что специалисты тушат возгорание в условиях экстремально высоких температур. Пламя распространилось из-за особенностей горючего материала.

4 февраля РЖД сообщило, что в Тамбовской области на станции Кочетковка-2 с рельсов сошли вагоны с бензином, а затем загорелись. Пострадавших в результате происшествия нет. Движение на участке приостановлено.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте