Индия выразила готовность рассмотреть целесообразность закупок нефти у Венесуэлы

«Что касается Венесуэлы, то она является нашим давним партнером в энергетической сфере, как в торговле, так и в инвестициях. Мы импортировали энергоносители, нефть, из Венесуэлы до 2019–2020 гг., а затем были вынуждены прекратить импорт. Мы возобновили закупки нефти у Венесуэлы в 2023–2024 гг., но затем были вынуждены снова прекратить их из-за возобновления санкций», – напомнил он (цитата по ТАСС).