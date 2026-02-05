Индия выразила готовность рассмотреть целесообразность закупок нефти у Венесуэлы
В соответствии со своей стратегией энергетической безопасности Индия готова рассмотреть все возможные варианты поставок нефти, включая импорт из Венесуэлы. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал в ходе брифинга.
«Что касается Венесуэлы, то она является нашим давним партнером в энергетической сфере, как в торговле, так и в инвестициях. Мы импортировали энергоносители, нефть, из Венесуэлы до 2019–2020 гг., а затем были вынуждены прекратить импорт. Мы возобновили закупки нефти у Венесуэлы в 2023–2024 гг., но затем были вынуждены снова прекратить их из-за возобновления санкций», – напомнил он (цитата по ТАСС).
По его словам, индийские госкомпании установили партнерские отношения с PDVSA, национальной нефтяной корпорацией Венесуэлы, которая работает в стране с 2008 г.
2 февраля по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендой Моди Нью-Дели согласился покупать американскую и венесуэльскую нефть. Взамен США снизят тарифы с 25 до 18%. «Мы говорили о многих вещах, включая торговлю и прекращение конфликта России и Украины. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы», – написал Трамп в Truth Social. Моди отказ от российской нефти не подтверждал.