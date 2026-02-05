Продажи «Промомеда» увеличились на 85% в январе

18 ноября 2025 г. «Промомед» представил результаты за девять месяцев прошлого года. За отчетный период выручка выросла на 78% до 19 млрд руб. Продажи препаратов ключевого портфеля увеличились на 44%, базового портфеля – на 34%. Компания также подтвердила прогнозы на 2025 г. Ожидается рост выручки на 75% при рентабельности по EBITDA около 40%.