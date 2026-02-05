Продажи «Промомеда» увеличились на 85% в январе
Продажи российской фармацевтической компании «Промомед» в январе 2026 г. увеличились на 85% относительно такого же периода прошлого года.
Компания связала рост реализаций с успешной коммерциализацией ключевых и базовых препаратов. Там также отметили сохранение высоких темпов роста отгрузок в рецептурном и в безрецептурном сегментах и дальнейшее укрепление позиций в эндокринологии и онкологии.
Доля выручки от продажи инновационных препаратов в январе составила 61%.
18 ноября 2025 г. «Промомед» представил результаты за девять месяцев прошлого года. За отчетный период выручка выросла на 78% до 19 млрд руб. Продажи препаратов ключевого портфеля увеличились на 44%, базового портфеля – на 34%. Компания также подтвердила прогнозы на 2025 г. Ожидается рост выручки на 75% при рентабельности по EBITDA около 40%.
«Промомед» был основан в 2005 г. Петром Белым и его партнерами. Компания специализируется в основном на производстве и продаже лекарств. В портфеле группы более 330 средств, говорится на ее сайте.